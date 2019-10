Je kinderen sport doen kiezen boven een videogame, niet altijd eenvoudig. Maar dankzij de Lü gaat dat misschien wel veranderen. De Lü is een hypermoderne, interactieve playground. Via projecties en 3D-camera's wanen kinderen zich midden in een videogame. In Zwijndrecht zijn het deze week sportkampen, en in sporthal Den Draver maken kinderen kennis met de toekomst.