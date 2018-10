Luc Bouckaert blijft burgemeester in Hemiksem

In Hemiksem gaat het kartel CD&V-Groen van burgemeester Luc Bouckaert samen besturen met sp.a.



De drie partijen vormen zo een nipte meerderheid van 12 op 21 zetels. Luc Bouckaert blijft er burgemeester. Maar in drie andere gemeenten is er nog altijd geen duidelijkheid. In Mortsel wacht Groen nog op een inhoudelijk gesprek met N-VA burgemeester Eric Broeckx. In Essen zitten N-VA en sp.a vanavond nog samen. Dat wordt dus spannend voor Gaston Van Tichelt van CD&V die nu nog samen bestuurt met de socialisten en burgemeester wil blijven. En in Zoersel lopen er nog gesprekken tot morgenavond. De N-VA van burgemeester Liesbeth Verstreken zou er een ruime meerderheid kunnen vormen met CD&V.



Nog een primeur in Ranst. Zondag al sloten N-VA en Groen daar een coalitie, dat wisten we al, maar Luc Redig van Groen wordt er klimaatschepen. Elke beslissing die de gemeente neemt zal dus ook een klimaattoets moeten doorstaan.