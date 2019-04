Luc Suykens (Procter&Gamble) is Alumnus van het Jaar van UAntwerpen

Luc Suykens, de gevierde marketingman van Procter&Gamble, is de nieuwe Alumnus van het Jaar van de Universiteit Antwerpen. Vandaag neemt Suykens zijn rol op en geeft hij een masterclass op de unief. “Alumniwerking stimuleert de band tussen de universiteit en bedrijfswereld. Een sterk netwerk bevordert de open innovatie die vaak aan de basis ligt van sterke merken.”

De Universiteit Antwerpen knoopt aan met een oude traditie: de aanduiding van een Alumnus van het Jaar. Die alumnus is het aanspreekpunt voor alle oud-studenten van de Universiteit Antwerpen, en probeert vanuit die functie bruggen te bouwen tussen hen en de universiteit. Luc Suykens, oud-student toegepaste economische wetenschappen (1985) neemt die rol op zich, tot het einde van het academiejaar 2019-20.

Dit jaar zal Suykens dertig jaar aan de slag zijn bij multinational Procter&Gamble, waar hij Harley Procter Brand Director voor France, Belgium, Netherlands is. Suykens staat al jaren aan de top in de marketingwereld, en werd in 2004 verkozen tot Marketeer van het Jaar. Voor rector Herman Van Goethem is hij de ideale alumnus van het jaar.

Ervaring delen

“Luc is een product van onze Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, iemand waar we als universiteit erg trots op zijn. Natuurlijk zijn onze professoren en docenten ook allemaal mensen met een pak aan expertise, maar het is geweldig dat we onze studenten daarnaast onder meer een masterclass door Luc Suykens kunnen aanbieden. Iemand die tientallen jaren ervaring in een globale omgeving heeft, en die die ervaring met onze huidige studenten wil delen, dat vinden wij geweldig.”

De uitverkoren alumnus reageert blij op de nominatie door zijn alma mater. “Het is een mooie erkenning voor het marketingvak waarin België een sterke reputatie heeft. Ik hoop hiermee ook de nieuwe generatie studenten te kunnen inspireren voor een loopbaan in marketing.”

Grote merken

Suykens wordt vanavond ‘geïnstalleerd’ als nieuwe Alumnus van het Jaar. In de Aula Rector Dhanis op de Stadscampus geeft hij een masterclass met als titel "Kunnen grote merken nog mensen aanspreken?" Suykens gaat dieper in op de vraag of grote merken anno 2019 nog relevant zijn, en in welke mate innovatie een rol speelt in het relevant blijven.

