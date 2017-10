Luc Tuymans heeft levensgrote fresco onthuld in Gent

In Gent heeft de Antwerpse kunstenaar Luc Tuymans een levensgrote fresco op de muren van het Museum voor Schone Kunsten (MSK) onthuld.

De tekening is voortaan onderdeel van de permanente collectie van het museum, dat 30 jaar geleden de nationale doorbraak betekende voor Tuymans. "De tekening is gebaseerd op een werk uit ‘78, The Arena", zegt Tuymans, die tevreden is dat hij met de fresco zijn figuurlijke handtekening heeft gezet onder het historische gebouw.

"Als je dit museum ziet en dat aan de overkant (het SMAK), kan je je niet van de indruk ontdoen dat dit museum beter is", lacht de kunstenaar. "Dit gebouw is destijds opgetrokken door de broer van een schilder. Boven de zalen heb je die koepeltjes, een fenomenaal aspect aan dit museum. De keuze was dan ook snel gemaakt om de fresco hier te maken en niet aan de overkant."

(foto © Belga)