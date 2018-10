De bijna tweehonderd jaar oude belvedère in Park Sorghvliedt in Hoboken is sinds vanmiddag de kunstresidentie van Antwerps stadsdichteres Maud Vanhauwert. Het paviljoen is in zijn oorspronkelijke staat hersteld en het is klaar om dienst te doen als tentoonstellingsplek. Vanhauwaert zal er niet alleen zitten. Om de drie maanden krijgt ze gezelschap van een andere kunstenaar.