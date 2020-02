Luc Tuymans wint Ultima voor Algemene Culturele Verdienste 2019

Op dinsdag 18 februari reikt de Vlaamse Gemeenschap de Ultimas 2019 uit in Concertgebouw Brugge, in aanwezigheid van minister van Cultuur Jan Jambon. De Ultima Algemene Culturele Verdienste 2019 gaat naar Luc Tuymans.

Met de cultuurprijzen wil de Vlaamse Gemeenschap blijk geven van erkenning voor het culturele belang van het werk van twaalf laureaten uit verschillende disciplines. Naast de Ultimas wordt ook de BILL Award uitgereikt, aan jong artistiek talent.

Hulde aan een actief kunstenaar op het hoogtepunt van zijn kunnen

De jury draagt Luc Tuymans voor als laureaat voor de Ultima Algemene Culturele Verdienste 2019. Luc Tuymans wordt in binnen- en buitenland terecht beschouwd als een van de meest invloedrijke schilders van zijn generatie en als de kunstenaar die de figuratieve schilderkunst opnieuw relevantie en aanzien gaf aan het eind van de 20ste eeuw. Zijn werk is vernieuwend omdat hij schilderkunst combineert met concept: telkens ligt er een idee ten grondslag aan een schilderij of reeks werken.

Volgens de jury zet de schilder in 2019, na een traject van dertig jaar, een kroon op zijn werk met twee belangrijke overzichtstentoonstellingen: La Pelle in Palazzo Grassi, Venetië, en The Return in Museum De Pont, Tilburg. Deze prijs is dan ook een hulde aan zijn actieve kunstenaarschap op het hoogtepunt van zijn kunnen.