Luchtfoto's van het nieuwe intergemeentelijke zwembad van Hemiksem, Niel en Aartselaar

De bouw van het nieuwe intergemeentelijke zwembad in de Rupelstreek is volop aan de gang. De bouw is een realisatie door STRABAG ANTWERPEN in bouwteam met Engie, Tractebel en LD architecten

Als alles volgens plan verloopt moet het intergemeentelijk zwembad van Aartselaar, Hemiksem en Niel klaar zijn in het najaar van 2021. Er wordt gewerkt met regenwaterrecuperatie, niet alleen voor het water van het sanitair, maar ook voor het water van de zwembaden.

Dit zijn alvast enkele luchtfoto's van de werf (foto's Strabag Belgium)