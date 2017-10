Luchthaven Antwerpen maakt zich klaar voor toestroom Nederlanders

Na het bekend worden van de plannen van de nieuwe Nederlandse regering voor het herinvoeren van een tickettaks, bereidt de luchthaven van Antwerpen een offensief voor om de noorderburen een aantrekkelijk alternatief te bieden.

Nederlanders zijn fervente luchtvaartgebruikers. In het tweede kwartaal van 2017 steeg, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, het aantal passagiers in Nederland met 11% vergeleken met dezelfde periode verleden jaar. Sinds enkele jaren stijgt ook het aantal Nederlandse passagiers op Belgische luchthavens.

Bijna 10% van het totale aantal passagiers op de Antwerpse luchthaven komt momenteel uit Nederland. 71% van deze groep komt uit het zuiden van Nederland: de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Opvallend is dat 29% van de Nederlandse passagiers uit regio’s komt die beduidend verder gelegen zijn, zoals de Randstad en zelfs Friesland.

Waarom Nederlanders kiezen voor Antwerpen

Niet volledig onverwacht is de belangrijkste drijfveer voor Nederlanders de prijs voor hun vliegreis. 44% van de Nederlandse reizigers op Antwerpen geeft aan dat de prijs de doorslaggevende factor was om voor de luchthaven te kiezen. Belangrijk hierbij is ook de lage kost voor parking.

30% van de Nederlandse passagiers die voor Antwerpen kiest verklaart dat de bereikbaarheid de grootste rol speelt. Het ruime aanbod van diverse luchthavens op relatief korte afstand zorgt ervoor dat passagiers in de Benelux en West-Duitsland veel keuze hebben.

Antwerpen boven Eindhoven

Wanneer gepeild wordt naar de luchthavens die in aanmerking komen bij het maken van een keuze scoort Antwerpen erg goed. Opmerkelijk is de voorkeur van de respondenten voor Antwerpen boven Eindhoven. 30% van de respondenten kiest spontaan voor Antwerpen, in de overige 70% vinden we vervolgens Eindhoven, Amsterdam en Zaventem terug en andere luchthavens in de regio.

Antwerp Aiport CEO Marcel Buelens : “Nu de vliegprijzen bij onze noorderburen gaan stijgen, wordt het aanbod vanaf de Vlaamse luchthavens nòg interessanter. Onze tarieven zijn laag, de bereikbaarheid perfect en de “luchthaven-beleving” is hier, dankzij ons personeel, onze recente facelift en uitbreiding van faciliteiten, ideaal voor het aantrekken van nog grotere aantallen passagiers, zowel binnen- als buiten de landsgrenzen. De beste luchthaven van Zuid-Nederland ligt volgens mij in Antwerpen..!”