Luchtkwaliteit gaat erop vooruit, behalve in Hoboken en in de haven

Veel jongeren hebben er al een drukke ochtend opzitten. En een vroege. Want het is de dag van de jeugdbeweging. En dan trekken alle leden in hun uniform naar de schoolbanken. Maar daarvoor worden ze in veel gemeenten en steden nog verwacht voor een ontbijt én een feestje. Zoals in Antwerpen op het Koningin Astridplein.