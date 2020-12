Acteur Ludo Busschots overleden

Een Congolees gezin dat al 3,5 jaar in het asielcentrum van Broechem verblijft, dreigt het land uitgezet te worden. De asielaanvraag van het gezin met 5 kinderen werd afgewezen. Na zo'n negatieve beslissing kan nog een regularisatie-aanvraag ingediend worden om in België te mogen verblijven. In Broechem zetten bevriende ouders van school, voetbal en de Chiro nu een actie op om de afgewezen asielzoekers te steunen in dat dossier.