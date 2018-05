Luk Lemmens lijsttrekker N-VA provincieraadsverkiezingen

De partij ISLAM heeft gisteravond op haar facebookpagina bekendgemaakt dat het een vrouw als lijsttrekker zal hebben in Antwerpen. Op de foto bij de aankondiging stond een volledig gesluierde vrouw met handboog te zien. Later bleek de foto een vals campagnebeeld te zijn. Een naam wilde de partij niet bekend maken, maar het gaat om een jonge vrouw met Afghaanse roots. "We willen niet dat er te veel druk op de kandidaten komt met alles wat er nu rond onze partij gebeurt. Discretie is dus belangrijk. De namen op onze lijst zullen we bekend maken in september", zegt Redouane Ahrouch, kopstuk van de ISLAM-partij. De man werd begin mei ontslagen als buschauffeur bij de MIVB, na zijn voorstel om mannen en vrouwen te scheiden op het openbaar vervoer. Een vrouw als lijsttrekker van dit soort partij mag toch wel een verrasing heten, maar volgens Ahrouch 'stond de Antwerpse sectie erop om een uitzondering toe te staan' op het feit dat hij liever een man op de eerste plaats ziet staan. De vrouw zou perfect Nederlands spreken. Antwerps burgemeester Bart De Wever reageerde laconiek dat 'in Antwerpen carnaval blijkbaar later valt dit jaar'.