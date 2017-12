LUKOIL opent in Zoersel eerste aardgastankstation

Vandaag opent LUKOIL in Zoersel een eerste aardgastankstation. De brandstoffenleverancier wil daarmee inspelen op de evoluerende mobiliteitsmarkt.

Voor de bouw van de eerste LUKOIL aardgaspomp bij het tankstation in Zoersel ging het bedrijf in zee met het Mechelse bedrijf Pitpoint, dat gespecialiseerd is in alternatieve brandstoffen. Pitpoint bouwde eerder al soortgelijke tankstations in België en Nederland. Als één van de belangrijkste spelers op de brandstoffenmarkt anticipeert LUKOIL op de veranderingen op het vlak van mobiliteit en geeft het bedrijf meer bestuurders de kans om te kiezen voor deze alternatieve brandstof.

“Aardgas tanken is even simpel als benzine of diesel. Naast de vulopening van de benzinetank vind je bij een aardgaswagen een vuldop waarop het aardgastankpistool zich vastklemt. Tanken duurt ongeveer even langs als met traditionele brandstoffen en is helemaal veilig”, legt Geert Degroote, directeur van PitPoint België, uit. “Tegen 2030 willen we schoon vervoer voor iedereen. Dat willen we realiseren door de best mogelijke infrastructuur voor schone brandstoffen te ontwerpen, te bouwen, te exploiteren en te onderhouden.”

