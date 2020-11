In Malle, Brasschaat en Zoersel is er een stevige terugval van het aantal besmettingen met respectievelijk min 14, min 13 en min 12 gevallen. In Brecht, Kontich, Lint en Boechout verandert er weinig of niets. In Wommelgem is er nog wel een opmerkelijke stijging van het aantal besmettingen maar die is te wijten aan een uitbraak in één van de drie woonzorgcentra. Eerder waren daar al dertig besmettingen en nu komen er nog eens twaalf bij op een totaal van 80 bedden. Studenten helpen het woonzorgcentrum uit de nood.