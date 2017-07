Luthers gedachtengoed krijgt weerklank in Antwerpen

500 jaar geleden, op 31 oktober 1517, begon de Reformatie. De Duitse monnik Maarten Luther publiceerde die dag 95 provocerende theologische stellingen. Het gevolg was een scheuring in de kerk en jarenlange oorlogen in heel Europa.

Antwerpen speelde als drukkerscentrum in deze vroege reformatie een sleutelrol. Over dat nagenoeg onbekende verhaal loopt vanaf 4 augustus de tentoonstelling ‘Lutherse lente in Antwerpen. Tolerantie en repressie in de zestiende eeuw’, in de Sint-Andrieskerk, op de plek waar het allemaal gebeurde.

Op de gratis tentoonstelling (in tien panelen) komen voor- en tegenstanders uit die tijd aan het woord. De eerste volgelingen van Luther stonden voor een aartsmoeilijke keuze. Als ze hun geweten volgden, riskeerden ze alles kwijt te geraken: job, vrienden en bezit. Sommige hervormingsgezinden werden zelfs in het openbaar tot herroeping gedongen. Twee monniken uit Antwerpen weigerden en werden op de brandstapel gezet. Maarten Luther schreef een lied om hen te gedenken. Speciaal voor de tentoonstelling werd van dit lied een nieuwe opname gemaakt, in de originele Duitse versie en in een Nederlandse vertaling.