Luxe appartementsgebouw Résidence Prince Albert krijgt voorlopige bescherming als monument

Résidence Prince Albert, een appartementsgebouw aan de Albertlei in Berchem, krijgt een voorlopige bescherming als monument. Dat maakte Vlaams minister van Erfgoed Geert Bourgeois bekend.



Het luxe appartementsgebouw tegenover het Provinciehuis is van de hand van de Poolse architect Kaplansky. Het is een van de mooiste modernistische flatgebouwen uit het interbellum. De strakke gevels en de opbouw zijn geïnspireerd op dat van Le Corbusier, een andere beroemd architect. Résidence Prince Albert heeft een grote architecturale waarde. Meteen de reden waarom het nu een beschermd statuut krijgt. Tegen volgende zomer beslist de Vlaamse regering of het gebouw definitief beschermd wordt.