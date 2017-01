Luxefrituur Sergio Herman gaat bijna open

Er wordt al een tijdje reikhalzend naar uitgekeken, en nu is ook duidelijk wanneer het zal openen: het frites atelier van Sergio Herman. Het is nog wachten tot 9 februari.

De opening in de Korte Gasthuisstraat was eerst eind vorig jaar gepland, maar was toen uitgesteld. Het belooft niet zomaar een frituur te worden, maar wel een luxefrituur. In Nederland heeft hij al zo'n gastronomische frituur in Den Haag, daarvan ziet u hier beelden. De vestiging in Antwerpen wordt wel de eerste in ons land. Nog iets minder dan twee weken slapen dus.