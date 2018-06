Maak een unieke 3D-reis door het darmstelsel

Dinsdag 19 juni kan iedereen in AZ Klina een virtuele 3D-reis maken door het darmstelsel. Met behulp van een speciale 3D-bril wordt uitgelegd hoe maagdarmkanker ontstaat. AZ Klina wil op deze manier mensen bewust maken van de ziekte én uitleggen wat je er preventief aan kan doen. Want dat is erg belangrijk.

Virtual reality brillen, een hologram en een speciaal t-shirt waarmee je vanop een tablet bij jezelf kan ‘binnen kijken’… Het zijn niet meteen zaken die je elke dag in een ziekenhuis aantreft. Dinsdag krijgt iedereen de kans om deze technologische hoogstandjes uit te testen in AZ Klina in Brasschaat. In de inkomhal kan je dan terecht voor een virtuele 3D-reis doorheen het maagdarmstelsel om kanker beter te begrijpen.

Darmkanker is, bij mannen en vrouwen, één van de meest voorkomende kankers. Het goede nieuws is dat artsen het goed kunnen behandelen als de ziekte in een vroeg stadium opgespoord wordt. Daarom vindt AZ Klina het belangrijk iedereen daar bewust van te maken.

Alle bezoekers en geïnteresseerden zijn welkom om dinsdag een kijkje te komen nemen.

Praktisch

Dinsdag 19 juni van 10u -14u

Inkomhal AZ Klina, Austijnslei 10, Brasschaat