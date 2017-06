Maak je huis inbraakveilig voor de vakantie

In de zomermaanden begint de grote uittocht. Velen gaan er een tijdje tussenuit en laten hun dagelijkse leven achter... maar ook hun huis. De zomervakantie is een periode waarin woninginbraken vaker voorkomen. Daarom zet politiezone Grens extra in op preventie en controle tijdens de zomermaanden. Bewoners (uit Wuustwezel, Kalmthout en Essen) kunnen bij hen terecht voor diefstalpreventief advies en afwezigheidstoezicht.

Voor diefstalpreventief advies maak je een afspraak met een gespecialiseerde adviseur. Die komt gratis bij je langs om tips op maat te geven. Samen met de adviseur maak je een rondgang door en rond je huis.