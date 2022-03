Nieuws Poelier Hermans bestaat 100 jaar: maak kennis met de unieke familie

Een van de meest bijzondere zaken van Antwerpen viert z'n 100ste verjaardag. Poelier Hermans groeide uit tot een echt begrip in Antwerpen en ver daarbuiten. Begonnen in de Kuipersstraat, maar nu al vele jaren in de Abdijstraat. Het is nog een echte familiezaak. De laatst overgebleven poelier in heel Antwerpen. En die zal u ongetwijfeld weten te charmeren.