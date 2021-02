Nieuws Maak ook jouw tuin vogelvriendelijk

Koud hebben we het deze dagen allemaal, maar voor 1 groep is het nog een stuk erger. De tuinvogels. Niet enkel moeten ze elke dag weer hun lichaamstemperatuur omhoog krijgen, maar ook de zoektocht naar voedsel is een pak moeilijker in de sneeuw. Koen Leysen is een vogelkenner bij Natuurpunt, en weet hoe we onze tuin helemaal vogelvriendelijk kunnen maken.