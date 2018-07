Nog tot 23 september kan u het werk bewonderen van Gilbert d'Haen in het KADOC in Leuven. Velen zullen hem beter kennen als dé fotograaf van 't Kiel. Want Gilbert heeft meer dan 30 jaar een fotozaak gehad in de Abdijstraat. Communies en trouwfeesten. De fotograaf heeft in de jaren 60, 70 en 80 heel wat mensen voor zijn lens gehad. Die tijden kan u dus herbeleven in zijn nieuwe expo in Leuven.