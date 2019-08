Maar 600 tickets beschikbaar voor Antwerp-supporters (VIDEO)

Voetbalclub Antwerp heeft zijn missie volbracht. Het won gisteravond in het Koning Boudewijnstadion tegen het Tsjechische Viktoria Pilsen met 1-0. Rodrigues scoorde een wereldgoal voor The Great Old. Een mooie uitgangspositie voor de terugwedstrijd, volgende week in Tsjechië. Al had er nog meer in gezeten, want Antwerp kreeg in de tweede helft nog kansen. Maar toch, het belangrijkste zijn de drie punten, die houden ze thuis.