Maartje Stubbe wordt nieuwe directeur van het FOMU Antwerpen

De stad Antwerpen heeft Maartje Stubbe aangesteld als nieuwe directeur van het FOMU.

Na het vertrek van Elviera Velghe nam Maartje Stubbe tijdelijk de fakkel over als waarnemend directeur van het FOMU. Ondanks de uitdagingen van de coronacrisis kende het FOMU een ongekend succes met de expo Present van Stephan Vanfleteren en realiseerde het museum een aantal online initiatieven zoals de videoreeks 'Present at Home' en het 'Uncertainty festival'. Met de huidige expo’s van Martine Franck, Lynne Cohen en het jonge .tiff talent bevestigt het FOMU haar relevantie en aantrekkingskracht voor een breed en jong publiek.

Maartje Stubbe loodste het FOMU als waarnemend directeur succesvol door het woelige coronajaar 2020. Ze bevestigde haar kwaliteiten in de selectieprocedure. Met Maartje als directeur is het FOMU klaar om verder te groeien als een van de meest toonaangevende musea voor fotografie in Europa. Het FOMU blijft inzetten op zijn sterktes: het museum als open huis zonder drempels, het beheren van unieke fotografiecollecties, het maken van ambitieuze tentoonstellingen en zich verder engageren voor jong talent en gevestigde waarden.

(bericht en foto : FOMU)