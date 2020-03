Maatregelen bij De Lijn : vooraan instappen verboden en geen betalingen met cash geld

De Lijn neemt extra maatregelen door coronavirus COVID19 : vooraan instappen mag niet meer en de chauffeurszone wordt afgebakend. Ook betalen met cash geld is niet meer toegestaan.

Er worden ook bij De Lijn heel wat maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Zo mag je voortaan niet meer vooraan opstappen en de chauffeurszone wordt afgebakend. Cash betalen in bus of tram of in de Lijnwinkels wordt niet meer toegestaan.

Er wordt ook bekeken om de bussen en trams vanaf maandag volgens de vakantieregeling te laten rijden.