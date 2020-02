Steeds meer Antwerpse bedrijven beginnen de impact van het coronavirus te voelen. En dat kan nog toenemen. Bij één derde bedrijven die zaken doen mét of producten gebruiken uit China, dreigt de productie deels of zelfs volledig stil te vallen als de corona-crisis tegen eind april nog niet voorbij is. Dat blijkt uit een grote enquête die Voka hield bij 300 ondernemingen.