De gemiddelde maandelijkse huurprijs is in Antwerpen op één jaar tijd gestegen met ongeveer 15 euro, dat blijkt uit het nieuwe jaar-rapport van de Vlaamse huurdersbonden op basis van 4.000 Antwerpse dossiers. De stijgende trend houdt al jaren aan, zeggen de huurdersbonden, maar nu is het stilaan genoeg. Ze eisen dat de Vlaamse overheid snel acties onderneemt.