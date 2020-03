'Maatregelen nog een tijd aanhouden', verwacht viroloog Van Gucht

De huidige maatregelen werken tegen het indijken van het coronavirus en we zullen die zeker nog een tijd moeten aanhouden. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vandaag verklaard op Radio 1.

In een vorm van afstandsbeperking bij bijvoorbeeld een fietstocht, ziet hij geen heil. De Nationale Veiligheidsraad buigt zich deze namiddag opnieuw over de maatregelen tegen het coronavirus. Voor interfederaal woordvoerder Van Gucht spreekt het voor zich dat de huidige maatregelen nog een tijdje moeten worden aangehouden. 'We zien indicaties dat die effect hebben. We zien de groeikracht van de epidemie afnemen. De piek is nog niet bereikt, maar de mate waarin het stijgt, neemt af', legt Van Gucht uit. 'Als we niets hadden gedaan, zou het cijfer veel hoger liggen.'

Het is volgens de viroloog wachten op de langverwachte piek. Pas dan kunnen we inschatten wat er nog zal volgen. Een belangrijke vraag is of de lessen na de paasvakantie zullen hervatten. Van Gucht wil daarover liever niet communiceren. Het is effectief een van de maatregelen die op termijn kunnen worden versoepeld, luidt het, maar over die termijn doet de viroloog geen uitspraken. Hij waarschuwt ook dat het coronavirus een 'wild dier' is dat je 'wil opsluiten in zijn kot' en waar je niet mee kan onderhandelen. Daarom moet een versoepeling van maatregelen op het juiste moment komen, op basis van cijfers. Maar voorlopig lijkt dat dus niet aan de orde. Van Gucht is geen voorstander van het beperken van de afstand of duur die bijvoorbeeld joggers of fietsers mogen afleggen van hun woonst. 'Ik zie daar weinig nut en logica in. Je moet in de eerste plaats de afstandsregels (van social distancing, 1,5 meter, red.) respecteren.'