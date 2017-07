Maatregelen om overlast tijdens Tomorrowland te beperken

De gemeente Boom neemt extra maatregelen, om de overlast tijdens Tomorrowland rond het natuurdomein De Schorre te verbeteren. Er komt een ruimere veiligheidszone, die enkel toegankelijk is voor bewoners.



Wie denkt vlakbij het festival te kunnen parkeren, kan beter andere plannen maken. In de ruimere perimeter mogen enkel buurtbewoners met hun wagen komen. Auto's die toch zonder geldige kaart in de bewonerszone geparkeerd staan, worden getakeld. De automobilisten krijgen er een GAS-boete bovenop, en hun wagen wordt pas na 31 juli weer vrij gegeven. Voor het eerst zal ook de federale politie de leiding nemen over veiligheid rond het festival. Zo heeft de lokale politie Rupel meer tijd om zich met de eigen bewoners bezig te houden.