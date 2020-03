Maatregelen tegen verspreiding coronavirus worden flink opgeschroefd : een overzicht

Een sluiting van de scholen, cafés, restaurants, winkels die in het weekend moeten sluiten, de annulering van alle evenementen. Die maatregelen zijn gisteren overeengekomen in de Nationale Veiligheidsraad om de verdere verspreiding van het coronavirus in ons land verder in te dijken.

De maatregelen gaan vannacht om middernacht in en lopen tot 3 april. Het zijn forse maatregelen die de verschillende regeringen hebben genomen. Maar volgens premier Sophie Wilmès gaat het niet om een lockdown. 'Dit zijn sterke maatregelen, maar we nemen die om situaties zoals in Italië te vermijden. We zijn er samen met de wetenschappers van overtuigd dat die maatregelen vandaag nodig zijn precies om een lockdown te voorkomen'.

Een erg ingrijpende maatregel is de opschorting van de lessen. Wel moeten de scholen opvang voorzien. Dat geldt minstens voor kinderen van wie de ouders in de zorgsector of in de openbare veiligheid werken of die anders alleen door ouderen kunnen worden opgevangen. 'Het gaat niet om een rigide lijst', zegt de premier, die benadrukt dat op deze manier onder andere de ziekenhuizen en rusthuizen kunnen blijven draaien.

Vanuit N-VA kwam voorafgaand aan de vergadering het signaal dat scholen sluiten niet aan de orde was. Tijdens de bijeenkomst kwam het bericht dat Frankrijk dat wel doet en dat zou een invloed hebben gehad aan tafel. Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon zijn in de beslissing twee terechte bezorgdheden verzoend: voorkomen dat grootouders voor mogelijk besmette kinderen zouden moeten zorgen enerzijds en anderzijds een antwoord bieden op de bezorgdheid van ouders, die ermee dreigen hun kinderen van school te halen, waardoor je de facto geen les zou kunnen geven, aldus Jambon.

restaurants, cafés en discotheken - winkels met 'essentiele diensten' blijven open

Daarnaast komt er een sluiting van de discotheken, cafés en restaurants. Ook alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische evenementen worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of het nu om private of publieke initiatieven gaat. De winkels die 'essentiële diensten' leveren, blijven open. Denk aan apotheken en winkels die levensmiddelen of dierenvoeder verstrekken. Andere winkels sluiten tijdens het weekend, maar blijven tijdens de week open.

De Veiligheidsraad besliste ook over te stappen op de federale fase. Dat betekent dat de coördinatie in handen komt van een beheerscomité binnen het crisiscentrum. 'We moeten allemaal in dezelfde richting kijken. Alle bevoegdheidsniveaus moeten ervoor zorgen dat alle genomen maatregelen ook effectief worden toegepast', benadrukte premier Wilmès. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) bevestigde dat de politie over de naleving van de verboden zal waken. Wel blijft ons land op deze manier in fase 2, waarin wordt geprobeerd de verspreiding van het virus te beperken. 'We proberen ervoor te zorgen dat mensen die normaal gezien niet met elkaar in contact komen, dat ook niet gaan doen, zodat het virus zich niet verspreidt van de ene naar de andere community', legde de eerste minister uit. Er komt in die optiek geen verbod op het gebruik van het openbaar vervoer, maar de overheden vragen het gebruik te beperken tot noodzakelijke momenten en buiten de piekuren. Ouderen worden gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. De maatregelen dreigen zo hun gevolgen te hebben voor handelaars en sectoren.

Geen reden om te gaan hamsteren

Wilmès benadrukte dat de regering al veel maatregelen heeft genomen om bedrijven en zelfstandigen met economische moeilijkheden bij te staan. 'Hier kijken we eerst en vooral naar de gezondheid van de bevolking. We zullen de socio-economische impact bestuderen, ook in samenwerking tussen het federale niveau en de deelstaten. We zullen op korte termijn evalueren en zien wat er kan gebeuren. Maar laat ons toe eerst aan de bevolking en de gezondheid van de mensen te denken'. Premier Wilmès onderstreepte ook dat het nergens voor nodig is rekken leeg te halen in de winkels. 'Het is ook niet solidair ten opzichte van je buur of de andere klanten', luidde het. Waals minister-president Elio Di Rupo voegde daar aan toe dat de winkels geen problemen met de bevoorrading hebben. 'Er is geen reden om alle conserven te kopen en de rekken spaghetti leeg te halen', luidde het.