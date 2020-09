Politiek "Maatregelen voor Antwerpen waren toch wel te streng voor andere gemeenten"

Nog in Wakker Op Zondag zei burgemeester Bart De Wever dat er nooit nog een avondklok in Antwerpen mag komen. Viroloog Marc Van Ranst was het daar niet mee eens. Hij zegt wel dat de verstrengde maatregelen over de hele provincie overdreven waren.