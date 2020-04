Er wordt ook hard gewerkt door het personeel in de supermarkten. Die zijn al die tijd blijven draaien. Maar de supermarkten zijn wel een plaats waar je makkelijk kan besmet geraken. Klanten nemen bijvoorbeeld de verpakte kaas vast en leggen ze weer terug of het is niet altijd mogelijk om de gepaste afstand te bewaren. Bij versmarkt De Vos in Hoboken ontsmetten ze de ruimte drie keer per week en de winkelkarretjes natuurlijk telkens als er een klant binnenkomt.