Steeds meer steden en gemeenten voeren hun eigen regels in rond het gebruik van een mondmasker. Zo moet je het in Schoten dragen in de winkelstraat, zijn er in Mortsel geen specifieke regels, en in de rupelgemeenten moet je het overal dragen. En dus ook in Boom. Wie z'n huis verlaat, zet een mondmasker op. Je moet je hoofd erbij houden dus.