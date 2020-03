Macedonisch koppel dat 64-jarige mishandelde krijgt celstraf en moet 100 000 euro schadevergoeding betalen

Een Macedonisch koppel uit Deurne heeft vijf jaar cel en een boete van 20.000 euro gekregen omdat het een man van 64 meer dan tien jaar lang mensonterend behandeld heeft.

De man woonde in bij het koppel, maar hij moest op het terras slapen. Buren hadden dat in de zomer van vorig jaar opgemerkt. Hij moest ook buiten eten en zich daar wassen aan een kraantje. De familie had het slachtoffer financieel ook gepluimd. Ze moeten hem nu ruim 100.000 euro schadevergoeding betalen.