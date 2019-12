Het Antwerpse evenementenbureau Balthazar Events heeft gisteren een prijs gewonnen in Milaan. Het sleepte een Golden Award in de wacht op het Best Events of the World-festival in de categorie 'Best B2B event' (<500.000 eur). Balthazar Events kreeg die prijs voor de uitwerking van hun pop-up Boutique Hotel voor een campagne van Brussels Airlines. 'Boutique in the air' heette die campagne. De vliegtuigmaatschappij wou daarmee in de verf zetten dat ze op haar langeafstandsvluchten uitpakt met dezelfde persoonlijke ervaring en gastvrijheid als een boetiekhotel. De prijsuitreiking vond gisteravond plaats in Milaan.Ook een ander Antwerps bureau viel in de prijzen. The Oval Office won zes prijzen in Milaan en is uitgeroepen tot 'Best World Event Agency'.