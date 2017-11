Mag de dokter voor uw garage parkeren?

In de Van Schoonbekestraat in Antwerpen, in het KOCA, een centrum dat jongeren en volwassenen met een communicatieve stoornis begeleidt, zijn vanochtend twee verdiepingen geëvacueerd na een probleem met een ontstoppingsmiddel. Vier werknemers moesten voor controle naar het ziekenhuis. Het ontstoppingsmiddel was door een lek in een leiding door het plafond in een lokaal gesijpeld.