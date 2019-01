Magenta schip aangemeerd in Antwerpse haven

Aan kaai 913 in de Antwerpse haven ligt nog tot vanavond het containerschip One Columbia. Speciaal aan dit schip is de opvallende kleur.



De Japanse rederij Ocean Network Express besliste onlangs hun nieuwe schepen en containers in de kleur van de bloesem van japanse kerselaars te schilderen. De opvallende magenta kleur zorgt voor heel wat bekijks in de havens en op zee. Het schip vervoert electronica, kleding en speelgoed in containers. Het zal regelmatig aanmeren aan de Noordzeeterminal.