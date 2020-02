Een spiegeltent gebouwd in Malle vertrekt binnenkrt op toernee door Australië met de Magic Mike dansshow. Familiebedrijf het spiegelpaleis bouwt al bijna 100 jaar spiegeltenten die over de hele wereld reizen, maar dit project is toch wel uniek. Afgelopen weekend hield het internationale gezelschap van dansers en acteurs een generale repetitie in Malle en dat was een bijzonder indrukwekkend spektakel....