Magneetvisser vindt springtuigen uit de oorlog

In Merksem heeft een magneetvisser gisteravond in het water rond het fort van Merksem enkele oude oorlogsmortieren gevonden. Dat meldt de Antwerpse lokale politie. De man belde zelf de hulpdiensten en de politie besloot voor alle veiligheid een perimeter rond de locatie in te stellen. De ontmijningsdienst van het leger kwam ter plaatse om een van de explosieven gecontroleerd te laten ontploffen.

Om veiligheidsredenen werd het park ontruimd. Bezoekers konden 'schuilen' in een van de clublokalen van het domein. Omwonenden werden dan weer gevraagd om even binnen te blijven. De drukgolf van de ontploffing was tot in de ruime omgeving voelbaar.