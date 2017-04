Maison Anna Heylen maakt plaats voor verbouwende buur Louis

Modeontwerpster Anna Heylen ontvangt al jaar en dag haar klanten in het prachtige gebouw in de Lombardenstraat in Antwerpen. Het pand huist het atelier, salons voor tailormade creaties en een showroom. Vanaf nu kan je voor haar collecties terecht op de eerste verdieping, want de showroom werd vrijgemaakt voor een buur in nood. De winkel van Louis (Lombardenstraat 2) krijgt een make-over en de Louis collecties krijgen nu een tijdelijke nieuwe locatie, op het gelijkvloers van Maison Anna Heylen (Lombardenstraat 16).

Anna Heylen: “We zijn al lang buren en toen ik vernam dat ze een tijdelijke showroom zochten, vond ik het wel een goed idee om Louis een jaartje op te vangen in ons pand. Ondertussen heb ik mijn collecties naar de eerste verdieping verhuisd. Het atelier en mijn kantoor blijven uiteraard behouden. De salons voor de op maat gemaakte stukken zijn nu iets kleiner, maar ik ben ervan overtuigd dat ik nog steeds de klanten op een persoonlijke manier kan ontvangen.”

Anna Heylen zal voortaan haar klanten in het adembenemende salon op de eerste verdieping van Maison Anna Heylen ontvangen. Naast haar collectie, liggen er de rollen stof en patronen klaar voor zij die op zoek zijn naar maatwerk, bruid & suite kledij, couturestukken en handgemaakte accessoires. Anna Heylen blijft de nadruk leggen op de tijdloze waarde van maatwerk, wat zich vertaalt in limited edition collecties en pieces uniques. Daarnaast biedt Anna Heylen ook gelimiteerde day-to-day collectie aan. Deze stukken worden in huis gecreëerd en wisselen elkaar op een snel tempo af.