Make New York Small Again

Na het succes van de fotoboeken Antwerp resized en Belgium resized, waar Antwerpen en België door Antwerps fotograaf Jasper Léonard in miniatuurvorm werden vastgelegd, is het dit jaar de beurt aan New York.

Met zijn gekende tilt-shift techniek vormt Jasper Léonard de wereldstad om tot een ware miniatuurstad. Naast tilt-shift lenzen, die door middel van wazige vlakken zorgen voor een bijzonder miniatuur effect, gebruikte de fotograaf ook zelf omgebouwd materiaal om de realiteit op zijn manier om te toveren tot een pittoreske miniatuurscène.

Onvermurwbaar bereikte Jasper Léonard naar goede gewoonte weer alle mogelijke hoge plaatsen om de stad op zijn manier in beeld te brengen. Zo werd er gretig gebruik gemaakt van de vele wolkenkrabbers, bruggen en helikopters, om New York in een iets wat kleiner formaat weer te geven



Het boek New York Resized van uitgeverij Lannoo is vanaf deze week verkrijgbaar op de nationale en internationale boekenmarkt.

In 2016 publiceerde Jasper Léonard de eerste twee fotoboeken van de reeks, ‘Antwerp Resized’ en ‘Belgium Resized’. De reeks foto’s van Antwerpen maakte hij in de context van het project stadsfotograaf Antwerpen. Nog tot april 2018 zijn deze beelden, samen met die van andere stadsfotografen, te bezichtigen in het MAS.

In de making of video kan u bezien hoe het boek in New York tot stand kwam: https://www.youtube.com/watch?v=ydVm7d_m4cE