Kersvers staatssecreataris voor gelijke kansen Zuhal Demir wil dat de private sector het voorbeeld volgt van de stad Antwerpen om hoogopgeleide allochtonen een geschikte job aan te bieden. Ook vindt ze dat wie in het leven wil wil slagen, alle kansen moet grijpen. Demir was vanochtend te gast in Wakker op Zondag.