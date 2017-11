Makkelijker carpoolen naar de haven

Taxistop, een vzw met 40 jaar ervaring in gedeelde mobiliteit, stelde vandaag het project ‘Carpool.be in de Antwerpse haven’ voor. Met de nieuwe innovatieve preregistratietool op het platform Carpool.be kunnen werknemers voortaan gemakkelijker een carpoolpartner vinden.

Door vooraf een preregistratie en matching te doen, is de drempel immers lager. De preregistratietool van Carpool.be wordt gerealiseerd in het kader van de Marktplaats voor Mobiliteit van Slim naar Antwerpen. Het project werd voorgesteld in het hart van de Antwerpse haven bij Covestro, een van de zes pilootbedrijven die in het project stappen.

Carpool bij bedrijven in de Antwerpse haven

Carpoolen kan bijdragen tot minder files, zeker in gebieden waar het openbaar vervoer ontoereikend is zoals het Antwerpse havengebied. Via een nauwe samenwerking tussen Taxistop, Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, Havenbedrijf Antwerpen en Slim naar Antwerpen werden zes Antwerpse havenbedrijven betrokken in het pilootproject: Covestro, Engie Fabricom, Euroports, Lanxess, SGS en Total.

