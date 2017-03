Malle gaat geurhinder aanpakken

De gemeente Malle gaat werk maken van de geurhinder die de bewoners er al een hele tijd ondervinden.

Die stank is afkomstig van een vergistingsinstallatie van het bedrijf Renders, dat organisch afval verwerkt in het gemeentebos. De gemeente kwam nu overeen met de bedrijfsleider dat er vanaf mei aanpassingswerken zullen starten. Die moeten de geurhinder verhelpen in de toekomst. Af en toe duikt er in Malle ook een penetrante gasgeur op, maar waar die vandaan komt is voor de gemeente en voor de milieu-inspectie, onduidelijk.