De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft woensdag drie Albanezen veroordeeld die naar België waren gekomen om inbraken te plegen. Ze kozen grote villa's in Schilde en Schoten uit om hun slag te slaan. Ze kregen alle drie veertig maanden cel en 2.000 euro boete opgelegd, waarvan telkens de helft met uitstel. De beklaagden werden op 11 december 2020 opgepakt na een poging tot inbraak in de Lode Vleeshouwerslaan in Schoten. Een getuige had drie verdachte personen aan een villa opgemerkt en had de politie gebeld. De beklaagden, die doorweekt waren en met modder besmeurde schoenen hadden, konden geen reden voor hun aanwezigheid opgeven. Ze konden aan nog drie feiten gelinkt worden. Een achtergelaten mondmasker bij een inbraak in een villa aan de Hertendreef in Schoten op 25 november bevatte DNA van Ardit L. Zijn schoenspoor werd op 4 december aangetroffen bij een inbraak aan de Pater Nuyenslaan in Schilde. Drie dagen later was het prijs in de Beemdenlaan in Schilde. De politie vond er DNA en een schoenspoor van Geri B., alsook een schoenspoor van Ardit L. De beklaagden gingen tot bekentenissen over. Ze erkenden dat ze in de fout waren gegaan en betuigden hun spijt. De rechtbank legde hen een celstraf en een boete deels met uitstel op. Ze moeten aan drie burgerlijke partijen in totaal ruim 50.000 euro aan schadevergoedingen betalen.