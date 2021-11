In de provincie Antwerpen schrijven controleurs van De Lijn het meeste boetes uit voor reizigers die geen mondmasker dragen. Maar het zijn er nog altijd weinig. De mondmaskerplicht geldt al meer dan anderhalf jaar op het openbaar vervoer, maar nog altijd neemt niet iedereen het daar zo nauw mee. Dat konden we zelf vaststellen op de ondergrondse perrons, in de bussen en op de trams van en naar de stad. Overtreders riskeren een boete van 250 euro. Maar voor controleurs is het niet evident om ze te betrappen.