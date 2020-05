Malle start vlaggenactie om lokale economie te steunen

'Ik koop in Malle.’ Met die slogan wil het gemeentebestuur haar lokale detailhandelaars in de kijker zetten en ondersteunen. Begin dit jaar trapten we de campagne af met de gratis boodschappentas. Maar zeker in coronatijden kunnen onze handelaars een extra steuntje in de rug gebruiken. En dus zetten we onze boodschap kracht bij met een vlaggenactie in beide dorpskernen. "Daarmee slaan we twee vliegen in één klap, want we roepen onze inwoners op om lokaal te kopen én Malle ziet er met al die vlaggen een pak gezelliger uit", zegt Dries Van Dyck, schepen voor lokale economie.

Onze lokale handelaars organiseren evenementen, brengen leven in de brouwerij, zorgen voor kerstverlichting in de winkelstraat ... Maar vooral: ze staan een heel jaar lang met de glimlach klaar voor elke Mallenaar! Reden genoeg om onze lokale handelaars in de kijker te zetten. Samen met de middenstandsraad van Malle lanceerden we begin 2020 de promotiecampagne ‘Ik koop in Malle’. "Na de duurzame boodschappentas verkondigen we onze boodschap nu op vlaggen. Die bevestigen we aan de verlichtingspalen", legt Dries Van Dyck uit. De vlaggen zullen in beide dorpskernen in het straatbeeld opduiken.

Met deze vlaggenactie tonen we ook dat we de lokale handelaars enorm waarderen. "Door hen op verschillende momenten in het jaar in de kijker te zetten, doen we mensen meer zin krijgen om vaker bij hen binnen te stappen", vult burgemeester Harry Hendrickx aan. "Lokaal winkelen heeft heel veel voordelen: het is lekker dicht bij huis, duurzaam én herkenbaar."

Ik beleef in Malle

Samen met de vlaggenactie 'Ik koop lokaal' trappen we ook de vlaggenactie 'Ik beleef in Malle' op gang in beide dorpskernen. "Daarmee zetten we onze toeristische trekpleisters en activiteiten in de kijker", vertelt toerismeschepen Dries Van Dyck. "Malle heeft op dat vlak heel wat te bieden. We willen onze inwoners en bezoekers graag stimuleren om te proeven van het lokale aanbod en zo af en toe eens de toerist uit te hangen in eigen dorp."

(bericht en foto : gemeente Malle)