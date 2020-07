Er is een uitbraak geweest van het coronavirus in het Jan Palfijn ziekenhuis in Merksem. Op de afdeling revalidatie/geriatrie hebben 13 personeelsleden en 13 patiënten positief getest. Ze zijn allemaal in quarantaine geplaatst. Volgens het ziekenhuis is de situatie onder controle en zijn er geen nieuwe besmettingen. Er liggen wel nog altijd tien patiënten in afzondering.