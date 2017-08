Man betrapt met 1.000 xtc-pillen

Het openbaar ministerie heeft drie jaar cel en 8.000 euro boete gevorderd voor Jimmy P. uit het Franse Calais. Hij werd eerder dit jaar met duizend xtc-pillen betrapt op de E19. De beklaagde ontkent dat de drugs van hem waren.

De politie had op 20 juni een verdachte Alfa Romeo gecontroleerd op de E19 in Schoten. Bestuurder Jimmy P. gedroeg zich zenuwachtig en werd rood. Hij keek ook geregeld naar een gele zak achter de passagierszetel. Er zat een opgerolde Nederlandse krant in, waartussen duizend xtc-pillen verstopt zaten. De agenten vonden bij verdere controle ook een zak met cannabis.

Jimmy P. beweerde niets van de xtc-pillen af te weten en zei dat de auto van een vriend was. Hij en zijn vriendin waren samen met de man naar Amsterdam gereden, maar hij was vroeger teruggekeerd met de wagen.

Zijn advocaat pleitte in hoofdorde de vrijspraak en vroeg ondergeschikt een straf met uitstel. De procureur vorderde naast een celstraf en een boete ook de verbeurdverklaring van de auto.