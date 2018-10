Man betrapt met 30 kilogram koper

De politie heeft vannacht een koperdief kunnen aanhouden. Hij bleek illegaal in het land te zijn.

In de Kruikstraat merkte een politiepatrouille vannacht een verdachte man op. De man probeerde zich te verstoppen voor de politie en fietste weg toen de patrouille hem wilde aanspreken. De sporttas die hij bij zich droeg, liet hij op straat achter. De man werd staande gehouden in de Provinciestraat. Hij bleek illegaal in het land en gekend voor diefstallen en verschillende andere feiten. Hij was in het bezit van handschoenen, een kniptang en een schroevendraaier. De tas die hij achterliet was gevuld met zo'n 30 kilogram koper. De verdachte kon geen uitleg geven over de herkomst van het koper.

(foto : Pixabay)