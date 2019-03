Man bijt politie

Tijdens een controle op het Bisthovenplein wilde het drugsondersteuningsteam een verdachte man controleren. De man verzette zich hevig en sloeg en beet naar de inspecteurs. Hij bleek meer dan een halve kilo cannabis op zak te hebben.

Huiszoeking

Er werd overgegaan tot een huiszoeking heterdaad. Daarbij werd 27 300 euro cash gevonden. Er werd ook een huiszoeking gedaan op het adres waar de verdachte zijn kort bezoek had gebracht. Daar zette iemand het op een lopen via het dak. Het snelleresponsteam kon de man even later vatten in een tuin. Bij deze zoeking werd nog eens 2 380 euro en 180 gram cannabis aangetroffen.

Er werden ook nog 6 gsm-toestellen in beslag genomen. In totaal werden 5 verdachten gearresteerd die mogelijk betrokken waren bij het handeltje van de verdachte.

Moeder en zoon

Omdat ook de moeder van de verdachte de huiszoeking en de arrestatie geruime tijd trachtte te verhinderen, werd ook zij gearresteerd en samen met haar zoon voorgeleid. Later op de dag werd bovendien in een tuin grenzend aan de woning van de verdachte nog een zak met cannabis aangetroffen. Er wordt onderzocht of deze zak door de verdachten werd weggegooid.

